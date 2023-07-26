Украинским депутатам запретили уезжать из страны

Украинская Рада приняла решение о введении запрета на выезд за границу для всех чиновников и депутатов.

Об этом в одной из социальных сетей на личной странице сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.

Такое решение было принято в рамках усиления контроля над деятельностью государственных служащих и, по всей видимости, для предотвращения провокационных инфоповодов об отдыхе чиновников за границей в период проведения СВО.

По новым правилам, все члены парламента и чиновники обязаны соблюдать ограничение на выезд за пределы страны. В случае, если кто-либо из них попытается пересечь границу, он будет остановлен, и решение о праве покинуть Украину будет решаться на вышестоящем уровне.