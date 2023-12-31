Украинское агентство глумится над обстрелом Белгорода

Одно из крупнейших на Украине информагентств УНИАН опубликовало в своих социальных сетях видеоролик, в котором был смонтирован удар украинских ВС по Белгороду и заставка местной телепередачи с участием президента страны Владимира Зеленского. Пост вызвал негативную реакцию у пользователей.

В опубликованном видео смонтирована заставка из местной телевизионной передачи, в которой Зеленский, улыбаясь, включает радио в машине. В переделанном видео, при «включении» радио, становятся слышны звуки взрывов и криков населения Белгорода. После этого следуют кадры с взрывами и испуганными жителями города под музыку из заставки передачи.

«Этот «Квартал» мы смотрим», – гласит подпись поста.

Публикация вызвала негативную реакцию у пользователей. Они оставили почти 7 тысяч дизлайков и более 700 смайлов с клоуном.