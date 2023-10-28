Украинское Минэконики потребовало оружие в обмен на продовольствие
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В украинском Минэкономики потребовали от союзников страны больше вооружения в обмен на «продовольственную безопасность». Требование украинского ведомства было озвучено на встрече в Мальте по урегулированию кризиса на Украине, которую организовал Киев. Об этом сообщило издание ТАСС.
Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, для создания международных гарантий безопасности для поставок зерна из Черноморского бассейна, его стране требуются противоракетные и противодронные боеприпасы. По его словам, они нужны Украине для того, чтобы защищать свою портовую и логистическую инфраструктуру.
Сообщается, что Киев также попросил обеспечить разминирование путей в море и страховку для грузов. Украинская сторона также предложила ввести систему долгосрочных контрактов для того, чтобы поставлять зерно нуждающимся государствам.