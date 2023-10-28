Украинское Минэконики потребовало оружие в обмен на продовольствие

В украинском Минэкономики потребовали от союзников страны больше вооружения в обмен на «продовольственную безопасность». Требование украинского ведомства было озвучено на встрече в Мальте по урегулированию кризиса на Украине, которую организовал Киев. Об этом сообщило издание ТАСС .

Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, для создания международных гарантий безопасности для поставок зерна из Черноморского бассейна, его стране требуются противоракетные и противодронные боеприпасы. По его словам, они нужны Украине для того, чтобы защищать свою портовую и логистическую инфраструктуру.

Сообщается, что Киев также попросил обеспечить разминирование путей в море и страховку для грузов. Украинская сторона также предложила ввести систему долгосрочных контрактов для того, чтобы поставлять зерно нуждающимся государствам.