Украинского посла вызвали в МИД Польши из-за высказываний властей

Украинского посла в Варшаве вызвали в МИД Польши. Об этом сообщает ТАСС 1 августа.

По словам самого Василия Зварыча, такое требование МИД Польши выдвинул в связи с высказываниями украинских властей и их представителей в адрес страны. При этом ранее сообщалось, что посол Польши на Украине также был вызван в МИД страны из-за высказываний о том, что украинцы неблагодарны полякам за помощь.

После этого последовала незамедлительная реакция официального Киева, который давил на безосновательность такого суждения и вероломство .