Вооруженные силы Украины не смогут пополнить свои ряды, так как любая объявленная мобилизация, в том числе насильственная, как и программа привлечения добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет, обречена на провал.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Напомним, о мобилизации граждан, достигших 18 лет, ранее сообщила глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская.

По словам Коротченко, на Украине также звучат призывы к проведению тотальной мобилизации, той, которую на заключительном этапе существования третьего рейха объявил Гитлер. Но, пояснил собеседник, это только обеспечение пушечным мясом ВСУ, которые несут огромные потери в ходе боевых действий против ВС РФ.

Ранее сообщалось о том, что ВС РФ «Искандером» ликвидировали в Сумской области сотню боевиков ВСУ.