ВС РФ «Искандером» ликвидировали в Сумской области сотню боевиков ВСУ

Около 100 украинских военнослужащих были ликвидированы российскими военными в результате удара ракеты «Искандер-М» по Сумской области, пишет SHOT.

По информации источника, удар был нанесен накануне утром примерно в 8:00 мск по месту дислокации одной из инженерных частей, расположенной в районе села Озаричи в Конотопском районе Сумской области.

Отмечается, что в результате атаки погибли представители 58-й мотострелковой и инженерной бригад украинской армии. Удар был направлен по объектам, где украинские военные занимались установкой переправ через реку Сейм в Курской области.

Кроме личного состава, также были уничтожены 13 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), 47 единиц автотранспортных средств и четыре склада с различным военным имуществом.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали за ночь 48 украинских беспилотников над регионами России.