Украинцам дали совет на фоне переговоров России и США

В ближайшее время гражданам Украины не стоит ждать хороших новостей, написал на своей странице в соцсети бывший глава МИД Дмитрий Кулеба перед началом переговоров России и США в Эр-Рияде.

Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США. Стороны общались 4,5 часа.

В ходе встречи были рассмотрены такие вопросы, как двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовка переговоров лидеров двух стран.

Россию представляли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ранее сообщалось о том, что спецпосланник президента США дал оценку переговорам с Россией в Эр-Рияде.