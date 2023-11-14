Жители Украины уже начали отдавать себе отчет в том, что киевские власти проиграли в конфликте. Соответствующее заявление сделал экс-пехотинец американских ВС Брайан Берлетик в своем блоге на видеохостинге YouTube .

Бывший военный в своем видео заявил, что украинское правительство становится все более отчаянным из-за того, что украинские ВС раз за разом терпят поражения вдоль всего фронта.

По словам Берлетика, уже любым человеком такое положение дел воспринимается как исключительно нежелание украинского правительства признавать свое поражение. Но вместо этого, Киев бросает обычных людей в бой для того, чтобы те продолжали погибать и растягивали происходящее на как можно больший срок, отметил он.