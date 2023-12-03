Жители Украины жалуются на то, что в рядах украинских ВС слишком большие потери, а на передовой тяжелые условия. Соответствующее заявление сделал репортер британского издания The Daily Mail Ян Биррелл, посетивший накануне украинскую столицу.

Как заявила в беседе с журналистом жительница Киева Наталья Драпак, украинской стороне потребуется еще миллион бойцов для того, чтобы продолжать сражения. Она также рассказала о том, что многие ее знакомые уже погибли в боях, а среди людей накапливается усталость. По словам самого Биррелла, подобную историю рассказывают ему все, с кем он общался.

Солдат украинских ВС Кирилл Бабий рассказал репортеру, что успел устать. По его словам, ВСУ иногда оказываются в критических ситуациях, с которыми очень тяжело справляться.