Украинцы стали лидерами по контрабанде мигрантов в Германию
Фото: [Сергей Бобылев/ТАСС]
Украинцы стали лидерами по количеству задержанных контрабандистов, занимавшихся переправкой мигрантов на территорию Германии. Об этом сообщил представитель саксонской полиции Марсель Претш, его слова передает немецкое издание Bild.
Он сообщил, что беженцы на регулярной основе переправляются через саксонскую границу, но ситуацию с украинскими контрабандистами он назвал феноменом. Претш рассказал, что наемные контрабандисты из мафии, зачастую стали приезжать из Украины.
Представитель органов рассказал, что в первой половине 2023 года, украинские контрабандисты отобрали первое место у сирийцев, державших лидерство по количеству переправленных мигрантов. На границе с Чехией и Польшей суммарно было задержано 66 украинских контрабандистов, сообщил он.
Сообщается, что эта тенденция связана с финансовыми проблемами, из-за которых некоторые украинцы бросаются в нелегальную деятельность.