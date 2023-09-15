Украинцы стали лидерами по контрабанде мигрантов в Германию

Украинцы стали лидерами по количеству задержанных контрабандистов, занимавшихся переправкой мигрантов на территорию Германии. Об этом сообщил представитель саксонской полиции Марсель Претш, его слова передает немецкое издание Bild .

Он сообщил, что беженцы на регулярной основе переправляются через саксонскую границу, но ситуацию с украинскими контрабандистами он назвал феноменом. Претш рассказал, что наемные контрабандисты из мафии, зачастую стали приезжать из Украины.

Представитель органов рассказал, что в первой половине 2023 года, украинские контрабандисты отобрали первое место у сирийцев, державших лидерство по количеству переправленных мигрантов. На границе с Чехией и Польшей суммарно было задержано 66 украинских контрабандистов, сообщил он.

Сообщается, что эта тенденция связана с финансовыми проблемами, из-за которых некоторые украинцы бросаются в нелегальную деятельность.