Украинцы возмущены визитом Путина в ОАЭ

Украинские граждане, которые работали на 28-й Конференции ООН по изменению климата, проходящей в столице ОАЭ, выразили свое возмущение визитом российского президента Владимира Путина в страну. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press .

В материале агентства, посвященному визиту Путина на Ближний Восток сообщается о том, что граждане Украины, которые присутствовали на мероприятии ООН, выразили массовое возмущение пребыванием российского лидера в стране.

Как «вытирая слезы» заявила работница павильона Украины на конференции Маргарита Богданова, встреча Путина в стране в качестве «дорогого гостя» является «просто лицемерием».

Путин нанес визит в ОАЭ в среду 6 декабря. В Абу-Даби у него состоялось две встречи с президентом ОАЭ.