Украине следует надеяться на развитие отношений России и США, так как «спасения от Европы не последует», написал в своем телеграм-канале сенатор РФ Константин Косачев.

«Нынешняя поза лондонских сидельцев «Европа не будет признавать…» означает лишь одно — спасения не будет. Во всяком случае его не последует от Европы», — написал он.

Так сенатор прокомментировал заявление Стармера в Лондоне по итогам встречи лидеров по Украине о том, что Европа отказывается признавать договоренности «по типу Минских соглашений». Косачев считает, что именно подписание соглашений спасло бы Украину от краха.

Он также отметил, что на встрече присутствовало менее 50% членов ЕС, поэтому нельзя сказать, что заявление Стармера было сделано от имени всей Европы.

Слова британского премьера он назвал «отчаянной попыткой выдать за успех провал десятилетней политики науськивания Украины на Россию» вопреки интересам Украины и Европы.

Ранее сообщалось о том, что генсек НАТО Рютте призвал готовиться к объявлению перемирия на Украине.