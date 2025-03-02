Генсек НАТО Рютте призвал готовиться к объявлению перемирия на Украине

По итогам саммита ЕС в Лондоне, состоявшегося 2 марта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение о необходимости подготовки к прекращению огня на Украине, о чем передает Телеграм-канал «Политика страны».

Политик также обратил внимание на то, что руководители европейских государств заявили о своей решимости нарастить военные бюджеты.

«Мы должны подготовиться к моменту объявления перемирия в Украине и охранять мир», — отметил Рютте.

В то же время, глава правительства Великобритании Кир Стармер отметил, что участники встречи в Лондоне намерены и дальше оказывать военную поддержку Украине и сохранять экономическое давление на Российскую Федерацию.

Ранее сообщалось, что Великобритания предоставит Украине дополнительную финансовую помощь в размере 2 млрд долларов для военных нужд. Эти средства будут направлены на закупку ракет для систем противовоздушной обороны, как сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на конференции, состоявшейся после встречи европейских лидеров по вопросу Украины в Лондоне.