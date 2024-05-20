«Укрэнерго» сообщило о введении почасовых отключений света по всей Украине

Энергокомпания «Украэнерго» разместила предупреждение для граждан Украины о том, что с этой недели на всей территории страны будут введены отключения света в определенное время суток. Об этом сообщило издание «Страна » со ссылкой на заявление компании.

В начале текущего месяца представители компании заявляли о том, что в энергосистеме страны сохраняется ощутимый дефицит электроэнергии.

Накануне же, в компании предупредили жителей Украины о том, что начиная с текущей недели, они будут сталкиваться с повсеместным отключением света, передают журналисты «Страны» в соцсетях. Там также уточнили, что отключения начнут действовать с 18:00 до 0:00 по московскому времени, но они не затронут местные объекты критической инфраструктуры.

Ранее в Британии заявили о панике на Украине на фоне возможного взятия Запорожья ВС РФ.