По словам британского эксперта Александра Меркуриса, на Украине начинают паниковать из-за опасений, что российские войска станут брать под контроль город Запорожье. Об этом он сообщил в своем блоге на одном из видеохостингов.

Он добавил, что боязнь возникает из-за уверенного продвижения российских войск на север Украины и плохой ситуации на украинском фронте, из-за чего и осенью в Незалежной ожидают сражений за Запорожье.

По мнению британского эксперта, крупные населенные пункты, контролируемые Украиной, начинают пустеть, люди уезжают на фоне агрессивной мобилизационной кампании властей киевского режима, так как отказываются идти на фронт и погибать в боях. Также там ожидают, что города, стремительно покидаемые людьми, пустеют из-за того, что они могут стать потенциальным полем боя из-за стремительного продвижения российской армии.

Напомним, что Вооруженные Силы РФ в последние месяцы нанесли несколько серьезных поражений украинским войскам и освободили основные населенные пункты, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино, а также большое число прочих сел на Донбассе. Также российские войска начали успешно продвигаться в Харьковской области.