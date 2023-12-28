Ульянов: политика Запада по разрыву связей с РФ не работает

Становится все более очевидно, что подход западных стран к выстраиванию взаимоотношений с РФ, основанный на отказе от дипломатии и массовых поставках вооружения для Украины, не работает. Соответствующее заявление сделал постпред РФ при международных организациях Михаил Ульянов в беседе с информагентством РИА Новости .

Дипломат заявил, что нынешний подход коллективного Запада по выстраиванию политики с РФ не работает. Он выразил мнение, что в скором времени государства будут делать соответствующие выводы, что приведет к смене политики.

В то же время, Ульянов подчеркнул, что сейчас еще слишком рано судить о том, позволяет ли растущее число противников помощи Украине в государствах Европы говорить о тренде в данном направлении.