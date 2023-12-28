Соединенные Штаты являются главным бенефициаром конфликта на территории Украины, а их европейские партнеры «очень сильно проигрывают». Соответствующее заявление сделал российский постпред при международных организациях Михаил Ульянов в беседе с информационным агентством РИА Новости .

В ходе интервью Ульянов указал на то, что Штаты являются главным бенефициаром украинского конфликта, извлекая из него больше всего выгоды. Он также добавил, что американское правительство зарабатывает большие деньги на данном столкновении. В то же время, Европа очень сильно от этого проигрывает, указал постпред. В пример он привел Германию, которой конфликт лишь вредит, но Европа вынуждена следовать американским указаниям, заявил дипломат.

Он напомнил о новом пакете санкций ЕС в отношении РФ. Как отметил Ульянов, российский ВВП даже при санкциях растет. В этом году он вырос на 3,5%, напомнил дипломат, что выше, чем у абсолютного большинства стран в Европе, добавил Ульянов.

Напоследок представитель дипмиссии напомнил о том, что сторонам конфликта почти удалось договориться о перемирии в прошлом году, но в процесс вмешались представители Великобритании и Соединенных Штатов, к которым позже присоединились ЕС.

В заключение Ульянов выразил мнение, что в ближайшее время, перемен в этой ситуации ждать не приходится.