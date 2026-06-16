Европа хочет превратить Трампа в «хромую утку»: что задумали лидеры ЕС на G7

На саммите G7 во французском Эвиан-ле-Бене Европа и США обсуждают украинский конфликт. Однако за кулисами разворачивается иная игра: европейские лидеры, по мнению экспертов, опрошенных URA.RU , намерены ослабить Дональда Трампа. И делают это осознанно и расчетливо.

Переговоры для галочки

Трамп заявил на полях G7, что Вашингтон готов сосредоточиться на украинском урегулировании — меморандум с Ираном подписан, руки развязаны. Европейские чиновники встретили это с тревогой: они опасаются, что американский президент перехватит инициативу и похоронит стратегию максимального давления на Россию.

По словам директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, любые договоренности между Трампом и ЕС по Украине будут носить формальный характер. Европа сделает все, чтобы помешать Трампу завершить конфликт, констатировал эксперт.

Главная цель — Конгресс

Реальная задача европейцев, по версии Орлова, лежит в Вашингтоне. В ноябре в США пройдут выборы в Конгресс. Если республиканцы проиграют, Трамп лишится опоры в законодательной ветви власти.

«Станет хромой уткой, полупрезидентом, президентом с ограниченными полномочиями», — продолжил Антон Орлов.

У Европы есть весомый аргумент: Трамп входит в предвыборный цикл без громких побед. Иранская история обернулась потерями, украинское урегулирование буксует. Сторонникам невмешательства нечего предъявить. А без победы на Украине предъявить будет нечего.

Личные интересы важнее деклараций

Ни Макрон, ни Стармер, ни Мерц не заинтересованы в сохранении максимальных полномочий Трампа. По словам Орлова, усиливающийся и непредсказуемый Вашингтон — угроза для любой европейской столицы. Впрочем, у Трампа есть козырь: предложить Европе место за столом мирных переговоров — с ограниченным, но реальным правом голоса.

Интересы разошлись

Старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин настроен скептически: США и Европа вряд ли придут к единой позиции по Украине — слишком расходятся их базовые интересы. Трамп не хочет военного столкновения с Россией, но и нормализация отношений его не устраивает. У американского президента есть рычаги давления на европейцев — экономические, военно-технические, дипломатические. Однако использование любого из них имеет цену. И судя по поведению Трампа на саммите, платить ее он не торопится.