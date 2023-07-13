«Умеющий читать все поймет»: Лавров отказался комментировать итоги саммита НАТО по Украине
Фото: [Russian Foreign Ministry Press S]
Глава российского МИД Сергей Лавров не стал комментировать украинский аспект саммита НАТО.
«По-моему, мало-мальски понимающий человек, умеющий читать, если ознакомится с текстом, принятым в Вильнюсе по Украине, все поймет», – сказал российский министр на пресс-конференции в Джакарте.
Он отметил, что представители России уже много раз высказывались о перспективах включения Украины в НАТО, и ничего нового в Вильнюсе не произошло.
Лавров отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что отношения России и Китая угрожают безопасности НАТО. Он заявил о том, что страны НАТО страдают манией величия, но их политика не имеет исторической перспективы.
Глава российского дипломатического ведомства возглавляет российскую делегацию на саммите АСЕАН (ассоциация стран Юго-Восточной Азии) в столице Индонезии.