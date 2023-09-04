Умер актер Юрий Потапенко

На 59-м году жизни скончался советский и украинский актер Юрий Потапенко. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщила пресс-служба киевского «Молодого театра».

«Отошел в вечность актер «Молодого театра» Юрий Потапенко. В это сложно поверить, тяжело принять», – следует из сообщения учреждения.

В театре отметили, что в последнее время Потапенко испытывал проблемы с сердцем.

Потапенко родился 1 августа 1965 года. В 1990 году окончил актерский факультет Киевского государственного театрального института им. И. Карпенко-Карого. Выступать в «Молодом театре» артист начал с 1991 года.

Потапенко известен ролями в фильмах и сериалах «Казаки идут», «Дорога в пустоту», «Мажор», «Опер по вызову» и «Самый лучший муж».

На счету артиста также несколько театральных постановок вне театра. Потапенко сотрудничал с киевским драматическим театром «Браво», где сыграл несколько главных ролей.