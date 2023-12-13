Умер автор книг «Бандитский Петербург» Андрей Константинов

Ушел из жизни российский журналист и писатель Андрей Константинов, сообщает «Фонтанка.ру» . Ему было 60 лет.

Источник сообщает, что писателя нашли дома. По данным издания, последний год автор тяжело и неизлечимо болел.

Константинов являлся основателем Агентства журналистских расследований, «Фонтанки» и портала 47news. Он написал серию книг «Бандитский Петербург», по которой режиссеры Владимир Бортко и Владимир Досталь сняли одноименный сериал, вышедший на экраны в 2000-х годах.

Константинов родился 30 сентября 1963 году в поселке Приволожском Астраханской области. Последний его работой стал сценарий к сериалу «Новые русские СМИ», состоящим из 8 серий. На экраны он вышел в 2022 году.

Константинов также является автором таких работ как «Адвокат», «Журналист», «Бандитская Россия», «Свой – Чужой», «Гоблины».

Журналист снялся в эпизодической роли в сериале «Бандитский Петербург-2», а также в сериале «Защита свидетелей».