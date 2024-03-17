Заседавший долгое время в Верховной раде Украины, а после сменивший законодательную должность на исполнительную, возглавив Закарпатскую область страны, Геннадий Москаль скончался на 74-м году жизни.

Об этом сообщает украинское издание «Страна.UA» со ссылкой на депутата Рады Алексея Гончаренко.

«Умер бывший нардеп и экс-губернатор Закарпатья Геннадий Москаль», — приводится в публикации издания в соцсетях.

Отмечается, что отставному украинскому политику было 73 года. Все последнее время Москаль боролся с тяжелой болезнью. Других подробностей смерти политика пока не приводится.