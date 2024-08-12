Умер бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин

На 82-м году жизни скончался бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин, сообщил ТАСС лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Он отметил, что многие крупные советские проекты — от Олимпиады до строительства Байкало-Амурской магистрали — прошли при участии комсомольского вожака.

Виктор Мишин был 14-м первым секретарем ЦК ВЛКСМ с 8 декабря 1982 года по 19 июля 1986 года.

В 1995 году Мишин создал общественное движение «Мое Отечество», которое участвовало в выборах в Государственную думу.

С 1996 года по 2018-й бывший лидер Комсомола занимал пост председателя правления коммерческого «Крокус-банка».

Причина смерти Мишина не сообщается. О дате и месте прощания будет объявлено позже.