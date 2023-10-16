Умер бывший президент Финляндии Ахтисаари

В понедельник в возрасте 86 лет скончался бывший президент Финляндии, лауреат Нобелевской премии мира Мартти Ахтисаари.

Ахтисаари руководил Финляндией в 1994-2000 годах. До и после своего президентства занимался миротворческой деятельностью, за которую в 2008 году был удостоен Нобелевской премии.

Присуждение премии вызвало неоднозначную оценку. В России и Сербии припомнили, что Ахтисаари был сторонником натовских бомбардировок Белграда. Также финского миротворца критиковали в Намибии, где он в свое время занимал пост спецпредставителя генсека ООН.

Во время президентства Ахтисаари Финляндия стала членом Евросоюза.