Умер экс-губернатор Кузабасса Аман Тулеев

В возрасте 79 лет скончался бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев. Об этом сообщил нынешний глава региона Сергей Цивилев.

Он назвал Тулеева «истинно народным губернатором».

Аман Тулеев возглавлял Кузбасс более 20 лет – с 1997 по 2018 год. По сроку пребывания на посту главы региона Тулеев уступает только бывшему губернатору Белгородской области Евгению Савченко.

Тулеев трижды участвовал в президентских выборах. Наиболее успешной была первая попытка в 1991 году, когда кемеровчанин занял четвертое место после Борис Ельцина, Николая Рыжкова и Владимира Жириновского, набрав 6,81% голосов избирателей.