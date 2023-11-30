Умер Генри Киссинджер

Один из крупнейших политиков и дипломатов ХХ века, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет в своем доме в штате Коннектикут.

Киссинджер неоднократно бывал в СССР и России, поддерживая политику разрядки международной напряженности.

В 1973 году он был награжден Нобелевской премией мира (совместно с Ле Дык Хо) за подписание Парижского соглашения, которое положило конец войне во Вьетнаме.

Киссинджер стоял у истоков налаживания отношений США с Китаем. В июле этого года 100-летний дипломат совершил поездку в Китай, пытаясь на неофициальном уровне добиться улучшения отношений между двумя странами.