Умер генсек ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг

В ханойском военном госпитале на 81-м году жизни скончался генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, сообщили в центральном управлении здравоохранения страны.

Нгуен Фу Чонг возглавлял ЦК КПВ с 2011 года. В 2018-2021 годах он по совместительству был президентом Вьетнама.

Месяц назад с Нгуен Фу Чонгом встречался президент России Владимир Путин во время рабочей поездки во Вьетнам.

В 80-х годах политик проходил обучение в СССР, где закончил аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС по специальности «партийное строительство». Во время встречи с президентом РФ он с теплотой вспоминал годы, проведенные в России.