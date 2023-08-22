Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Итальянский певец Тото Кутуньо умер на 81-м году жизни, сообщило во вторник, 22 августа, агентство ANSA со ссылкой на менеджера исполнителя.

Кутуньо скончался в одной из больниц Милана после продолжительной болезни, уточнил источник.

Настоящее имя певца – Сальваторе Кутуньо. Он родился 7 июля 1943 года в итальянской коммуне Фоздиново. Музыкальную карьеру Кутуньо начал в 1960-х годах. Сначала он был барабанщиков, позже стал увлекаться джазом, играть на фортепиано и писать тексты к своим песням.

Всемирную популярность певец обрел после песни L'italiano. С ней он выступал на фестивале Сан-Ремо. В 1990-м году Кутуньо победил на «Евровидении», которое проходило в Загребе.

Певец также работал с такими исполнителями как Адриано Челентано, Далида и Джо Дассен.

В 2008 году у Кутуньо нашли онкологию. В этом же году он был прооперирован. Несмотря на это, болезнь не отступила и вернулась через несколько лет.

Певец был женат на Карле Кутуньо с 1971 года. У него остался внебрачный сын Нико, который родился в 1989 году.