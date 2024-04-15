Умер первый губернатор Архангельской области Балакшин

Опытный политик, экс-мэр Архангельска и первый губернатор Архангельской области Павел Балакшин умер на 88-м году жизни. Об этом объявил действующий глава региона Александр Цыбульский.

Бывшего мэра и губернатора Балакшина называли «народным», прекрасно понимающим потребности населения и региона. Таким он запомнился коллегам, в том числе и Александру Цибульскому.

«Сегодня перестало биться сердце Павла Николаевича Балакшина. Он был первым губернатором Архангельской области и руководил ей с 1991 по 1996 годы. Павел Николаевич оставил мне ценное наставление — управлять регионом, советуясь с народом и действуя с чистыми помыслами», — написал Цыбульский.

Отмечается, что Павел Балакшин скончался после борьбы с продолжительной болезнью. За его жизнь боролись в реанимации первой городской больницы.

Напомним, Павел Балакшин занимал кресло мэра города с 1996 по 2000 года. Удостоен звания «Почетный гражданин города Архангельска». Являлся лауреатом Государственной премии СССР. Прошел путь от простого слесаря до руководителя региона.

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