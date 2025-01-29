Умер самый молодой министр в истории СССР Михаил Шкабардня

На 96-м году жизни скончался бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Шкабардня. Об этом РИА Новости сообщила его дочь Алла.

Шкабардня на протяжении 1989-1990 годов занимал высокую должность управляющего делами Совета министров, но в конце своего карьерного пути решил уйти на пенсию, отказавшись войти в новый Кабинет министров.

По данным телеграм-канала SHOT, тело политика обнаружили его дети накануне в частном доме в поселении Московский. Предварительно, Шкабардня умер естественной смертью.

За свою жизнь Шкабардня добился значительных успехов и внес весомый вклад в развитие космической программы страны. Указом президента СССР от 30 декабря 1990 года ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда за важные достижения в создании и испытаниях многоразовой ракетно-космической системы «Энергия-Буран». Шкабардня считался самым молодым министром в СССР.

На протяжении своей карьеры он был удостоен множества наград, включая орден Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Трудового Красного Знамени, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Почета, а также Государственную премию СССР и Почетную грамоту Правительства РФ.

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