Скончался первый чернокожий депутат в России

Ушел из жизни первый чернокожий депутат в России. Предполагаемой причиной смерти Жана Грегуара Сагбо стал инсульт. Об этом сообщил телеграм-канал Mash

Сагбо получил образование в СССР, где проникся духом русской культуры и остался жить. Он жил в поселке Новозавидовский Тверской области вместе с супругой.

После распада союза он занялся предпринимательской деятельностью, а в 2010 году был избран в районный совет депутатов. Он еще трижды участвовал в выборах и в 2015 году снова занял депутатское кресло. В последние годы своей жизни Сагбо руководил местной дачной некоммерческой организацией.

За свою активную общественную и политическую деятельность Жана характеризовали как русского Обаму, хотя сам Грегуар Сагбо отрицал это сравнение из-за расхождений во взглядах. Недавно состоялись похороны Жана на его родине в Бенине.

Ранее сообщалось, что на 59-м году ушел из жизни трехкратный призер Олимпиад в плавании Дмитрий Волков.