Умер заслуженный артист России Александр Готгельф

Скончался заслуженный артист России, виолончелист Александр Готгельф. Ему было 74 года. Об этом сообщила пресс-служба Российского национального оркестра 16 октября.

О причинах смерти в сообщении не говорится. Готгельф не дожил до своего дня рождения четыре дня.

Виолончелист и музыкальный педагог родился 19 октября 1948 года. Он окончил Государственное музыкальное училище имени Гнесиных и Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных.

Готгельф участвовал во многих сольных и камерных концертах и проектах. Среди них – Государственный камерный оркестр, «Солисты Москвы» и Ансамбль современной музыки под руководством Ю. Каспарова.

В 2002 году британская компания Cello Classics выпустила диск «Величайшие мгновения виолончельного искусства XX века», на котором содержаться композиции известных исполнителей, в том числе Готгельфа. В собрании собраны работа Пабло Казальса, Григория Пятигорского, Александра Рудина.

Готгельф был доцентом кафедры оркестровых струнных инструментов Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова. Виолончелист работал вместе с Игорем Ойстрахом, Наталией Шаховской и Михаилом Плетневым.

16 октября стало известно о смерти о известного советского композитора Геннадия Гладкова. Ему было 88 лет.