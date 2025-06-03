Скончался известный композитор музыки к советским кинофильмам Евгений Дога

Евгений Дога, который написал музыку к сотням кинофильмов, снятых в СССР, ушел из жизни в 88 лет. Об этом сообщил приднестровский телеканал ТСВ.

На протяжении своей карьеры Дога выступил автором музыки почти к двум сотням кинолент. Среди этих фильмов такие известные картины, как «Табор уходит в небо» и «Мой ласковый и нежный зверь». Помимо этого он писал оркестровую музыку, композиции для балета, детские песни и так далее. За свое творчество композитор был удостоен почетного звания народного артиста СССР. Теперь стало известно, что он скончался на 89-м году жизни.

Ранее сообщалось, что на 73-м году жизни умер чемпион мира по вольной борьбе Салман Хасимиков. Он считается одним из величайших спортсменов своего времени. На его счету четыре выигранных чемпионата мира, также две золотые медали чемпионатов Европы и четыре золота чемпионатов СССР.