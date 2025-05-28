В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» телеведущий Владимир Соловьёв сообщил, что помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский интересовался у министра обороны Украины Рустема Умерова, поступали ли угрозы в адрес его семьи. В ответ министр обороны Украины заявил, что это были «нацисты» и что они якобы не имеют к нему никакого отношения.

Ранее Соловьёв рассказал о том, что украинские националисты оказывают давление на семью помощника президента Российской Федерации Владимира Мединского, в том числе на детей.

Ведущий отметил, что в международном сообществе ответственность за безопасность и благополучие участников переговоров всегда лежит на противоположной стороне. В прошлом были прецеденты, когда переговорщикам поступали угрозы.

«Но украинские нацисты сделали следующий шаг. Они дошли до того, что угрожают членам семьи. И когда Владимир Ростиславович впрямую спросил Умерова о его отношении к такому, тот взял паузу и сказал: „Я выяснил, это точно не мы. Это, скорее всего, наши нацики, мы на них не влияем“» — сказал Соловьев, задавшись вопросом, а с кем вести переговоры?

Соловьев также отметил, что в дальнейшем может оказаться, что люди, прибывшие в Стамбул, не являются официальными представителями политической элиты Украины и не имеют контроля над «своими силовыми структурами и группировками».