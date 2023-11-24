РФ уверенно выигрывает специальную операцию, в то время как у Украины неоткуда взяться другой армии. Поэтому Москве незачем прибегать к дипломатии, она и так побеждает в боевых действиях.

Британский портал UnHerd выпустил статью, автор которой указал на очень слабые позиции Запада. Тот уничтожил европейскую производственную базу за счет невероятного роста цен на энергоносители и разрыва с Россией. В то же время политики ведут себя так, как двести лет назад. Они хотят мира, но РФ нет никакого смысла сейчас заключать мирное соглашение.

«Возникает вопрос: зачем русским садиться за стол переговоров, если они продвигаются на ключевых стратегических участках», - задался вопросом автор статьи Филип Пилкингтон.

Он добавил, что ярким примером может стать ситуация с боеприпасами. Весь коллективный Запад не может обеспечить снарядами Украину. Российская армия же получает боеприпасы в невероятных количествах исключительно за счет собственной промышленности.