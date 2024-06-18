UnHerd: Украина может остаться успешной страной, если примет условия Путина

Украинские власти должны пойти на те предложения, которые выдвигает им Владимир Путин, поскольку только в таком случае у них есть шансы оставить свою страну цветущей. Так считает британский новостной портал UnHerd.

Автор материала Ральф Шелльхаммер заявил, что уже всем очевидно – ВСУ не в состоянии вернуть под свой контроль утраченную территорию. Им не поможет никакая помощь, ни вооружениями, ни финансами. Хоть какие-то варианты успеха появляются при передаче самых новых западных систем оружия и разрешении на удары в глубину России. Но это сразу же выводит конфликт на новый виток, с угрозой ядерной войны. Заключение мира становится безальтернативным вариантом для Украины.

«Мирное предложение Москвы таит в себе скрытые возможности. Даже в урезанном виде Украина с помощью Запада сможет стать процветающей страной», - указал журналист.

Шелльхаммер напомнил, что Южная Корея и Западная Германия также пошли по этому варианту, но сумели добиться успеха в своем развитии.

Ранее эксперт Ногинский оценил мирную инициативу президента Путина. По его словам, заявление российского лидера наделало гораздо больше шуму, чем саммит в Швейцарии. Глава РФ показал, что он готов сесть за стол переговоров.