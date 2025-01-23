Украинские военные начали сомневаться в целесообразности атак беспилотников на российские территории, пишет издание UnHerd. Отмечается, что эффективность таких операций вызывает серьезные вопросы, и ущерб, который они наносят России, оказывается не столь значительным, как изначально предполагалось.

По информации источника, Кремль в данном контексте воспринимает атаки БПЛА по своей территории как «управляемое раздражение», не расценивая их как реальную угрозу. Это демонстрирует, что российская сторона продолжает оставаться уверенной в своей обороноспособности и не воспринимает беспилотники как серьезное опасное явление.

Тем не менее, несмотря на изменившееся восприятие, украинские военные продолжают использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для атак на российские регионы.

Ранее сообщалось, что в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине отправили первые российские дроны с ИИ «Микроб».