«Уничтожить всех до одного»: политолог заявил, что России стоит жестко ответить на зверства ВСУ

Видео с очередными зверствами ВСУ вызвало резонанс в Сети. Украинцы в кадре погнали пленных солдат ВС РФ на минное поле, чем вызвали бурю негодования.

Как должна поступить Россия, рассказал политолог Александр Андрианов. По его словам, есть два варианта. Первый — мирный.

«Это военное преступление, расследовать которое должны даже не в ООН, а на Гаагском трибунале. Россия лечит их пленных, кормит, обеспечивает надлежащий уход, а украинцы ведут себя, как фашисты. Уму непостижимо, что такое возможно в наши дни — это прямое нарушение Женевских Конвенций. Впрочем, украинцы уже не в первый раз замечены в подобных деяниях», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

России нужно требовать правосудия, отметил эксперт, но надеяться на результаты не стоит.

«Это очень медлительные организации. Неизвестно, когда они вынесут решение, а главное — в чью пользу. Они находятся под влиянием Запада. Мне кажется, что никаких мер они не предпримут. Дадут невнятные ответы, мол, нет доказательств. Гораздо интереснее, как отреагируют простые люди на Западе. Будут ли так же поддерживать Украину или нет», — отметил политолог.

Правильным и соразмерным Андрианов видит иной ответ со стороны РФ, более жесткий. К тому же, подобными действиями уже отметились израильские спецслужбы.

«Надо вычислить, что это за люди, кто отдавал эти приказы, и уничтожить всех до одного. Без суда и следствия. Иного они не достойны», — заверил собеседник.

В то же время эксперт уверен, что при поднятии шума вокруг ситуации от преступников открестится даже их правительство.

«В глазах Запада украинцы пытаются выглядеть белыми и пушистыми. Мы-то знаем, что дела обстоят иначе, но им важен «благородный» имидж, иначе избиратели из Европы и США будут задавать вопросы правительствам своих стран, а тем будет сложно что-то на это возразить. Киев боится лишиться помощи, поэтому зверства, как правило, тщательно скрывает», — подвел итог политолог.

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