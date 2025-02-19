Власти США разочарованы реакцией Киева на предложенные инициативы

Власти США рассчитывают получить возврат своих вложений в Украину, поэтому не собираются терпеть недовольство Киева в ответ на предложенные Белым домом экономические инициативы. Такое заявление в эфире телеканала Fox News сделал советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майкл Уолтц.

Вместо того, чтобы рассмотреть предложения США, Киев ответил Вашингтону эскалацией риторики и сопротивлением, однако Дональд Трамп не намерен это терпеть, подчеркнул советник американского президента.

Ранее сообщалось о том, что сын Трампа раскрыл истинное отношение США к конфликту на Украине.