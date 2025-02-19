Дональд Трамп-младший рассказал, как американцы и Белый дом на самом деле относятся к ситуации на Украине. Свое мнение политик опубликовал в соцсети отца Truth Social.

При Байдене огромные суммы уходили на помощь Украине, в то время, когда в самих Штатах многие сферы нуждались в положительных переменах. Это подтверждают и слова Трампа-младшего, который заявил, что американцы практически безразличны к происходящему в Незалежной. По его словам, конфликт их «мало волнует», в отличие от происходящего в стране.

Трамп-младший призвал прекратить бесконечные траты на поддержку Украины, а также остановить кровопролитие.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что это Украина втянула Штаты в военный конфликт, а не наоборот. В этой беде республиканец винит Владимира Зеленского, который на данный момент является нелегитимным президентом и лидером киевского режима. Также Трамп-старший сказал, что бывший комик выступает для мира как диктатор. В офисе Зеленского позже отреагировали на эту критику.