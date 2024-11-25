Уолтц заявил, что команды Байдена и Трампа действуют сообща

Команда избранного президента США Дональда Трампа намерена сотрудничать с действующей администрацией Джо Байдена для урегулирования конфликта на Украине. Об этом в интервью Fox News заявил член Палаты представителей Конгресса США от Флориды Майк Уолтц.

По словам Уолтца, Трамп четко обозначил необходимость окончания конфликта на Украине. Он отметил, что на данном этапе с Байденом обсуждаются возможные параметры сделки и способы, позволяющие обеим сторонам сесть за стол переговоров.

Уолтц провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. В ходе обсуждения стороны отметили, что противники США не смогут воспользоваться ситуацией переходного периода для достижения своих целей.

Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял о намерении добиться мирного урегулирования украинского кризиса до своей инаугурации. Республиканец одержал победу на выборах президента США, которые прошли 5 октября.

Ранее Майк Уолтц заявил, что решение Джо Байдена разрешить Украине ударять вглубь России является шагом к эскалации конфликта.