«Употребил слово из четырех букв». Лавров прокомментировал нецензурную речь Зеленского в Мюнхене

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал скандальное выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции. В беседе с телеканалом «Аль-Арабия» министр указал, что нецензурная лексика, использованная президентом Украины в адрес российских граждан, не нуждается в дополнительных пояснениях.

«Употребил слово из четырех букв, не постеснялся в эфире. Наверное, в большом напряжении был с утра. На этом фоне тут же в зале Мюнхенской гостиницы европейцы стоя приветствуют эти его тирады», — заявил дипломат.

По мнению Лаврова, подобная риторика — прямое следствие пренебрежения Киева к русскоязычным жителям. Он напомнил, что еще в 2021 году Зеленский позволял себе оскорбительные высказывания, рассуждая в интервью о разнице между «людьми» и «особями». Министр также отметил, что украинский лидер демонстрирует нежелание искать мирные пути, отказываясь выводить войска с территории Донбасса.

Ранее Сергей Лавров заявил о неприемлемости временного перемирия на Украине.