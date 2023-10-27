Управление ООН по правам человека обвинило Израиль в совершении военных преступлений

Действия ЦАХАЛ в секторе Газа по коллективному наказанию преступны с точки зрения международного права.

Равина Шамдасани, пресс-секретарь этого управления, выступила на брифинге в Женеве и заявила, что действия израильской армии по коллективному наказанию палестинцев не соответствуют положениям международного права.

«Лишение основных товаров, электричества и воды, являются военными преступлениями в соответствии с международным гуманитарным правом», - указала она.

Ее слова привели РИА Новости. Точно таким же преступлением является и неизбирательный обстрел объектов в секторе Газа.

Ранее издание «Подмосковье сегодня» выпустило статью, в которой указано, почему Тель-Авив откладывает начало наземной операции по вторжению в сектор Газа. По мнению эксперта, его страшат возможные потери, которые будут очень высоки.