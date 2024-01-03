«Уроды-лягушатники»: Медведев матерно раскритиковал заявление МИД Франции по Белгороду

Недавняя реакция МИД Франции на атаку ВСУ на Белгород вывела из себя заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Ранее во французском внешнеполитическом ведомстве фактически признали право Украины атаковать Россию на ее территории.

В ответ Медведев, комментируя позицию МИД Франции, впервые использовал в своем аккаунте в соцсетях ненормативную лексику. По его словам, в России никогда не любили французов, называя их всех лягушатниками.

«Мы никогда не любили французов. Типа лягушатники, воевали с нами. И вообще эти… п-ры (любители мужеложества). И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса – это «право на самооборону». Мразь. [Внебрачные дети]. Уроды», — написал Медведев.

Напомним, в районе 15 часов дня по мск в субботу, 30 декабря, украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, ттакже много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

Как уточнили в российском Минобороны, киевский режим нанес по городу Белгорода неизбирательный комбинированный удар при помощи двух кассетных снарядов РСЗО «Ольха», а также реактивными ракетами РСЗО «Vampire» чешского производства.