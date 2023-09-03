Уровень поддержки немецкого правительства ФРГ поставил антирекорд

Количество немцев, поддерживающих действующее правительство Германии, достигло антирекордных показателей с момента выборов 2 года назад. Об этом сообщило местное издание Bild со ссылкой на данные института Insa.

Специалисты из Insa провели опрос, и узнали у граждан: стали ли бы они голосовать за ту или иную партию на предстоящих выборах. В результате, стало известно, что уровень поддержки правящей коалиции составил всего лишь 38%. За социал-демократов проголосовало бы менее 20%, за СвДП – 7%, а за «Зеленых» – 13%.

Эксперты сообщили, что коалиция достигла самого низкого показателя, и в подобном падении обвинили «Зеленых», потерявших целый 1% за последнюю неделю.

Самым поддерживаемым стал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. За него проголосовало бы 27%.