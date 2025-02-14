Урсула фон дер Ляйен расцеловала Зеленского при встрече

Она расцеловала его при встрече в обе щеки и познакомила с главой Евросовета Антониу Коштой.

Видео опубликовано на странице главы киевского режима в соцсети.

На кадрах видно, как фон дер Ляйен поприветствовала Зеленского на полях Мюнхенской конференции по безопасности и поцеловала его в обе щеки, после чего представила его Антонину Коште.

На встрече фон дер Ляйен и Кошта обсудили в Зеленским вступление Украины в ЕС. В ходе переговоров политики пообещали оказывать Украине поддержку до заключения мирного договора, а также выразили готовность активизировать работу по ускорению процесса членства в европейском объединении.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский захотел напугать мировое сообщество разговором Трампа и Путина.