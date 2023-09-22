Урсула фон дер Ляйен солгала о трагедии Хиросимы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен солгала во время своего недавнего выступления, в котором обвинила РФ в трагедии Хиросимы. Соответствующее заявление Захарова сделала в своих социальных сетях .

Она рассказала в посте, что 21 сентября глава ЕК произнесла «примечательный» монолог во время вручения награды Атлантического совета. По ее словам, фон дер Ляйен похвалила главу правительства Японии за помощь Киеву в борьбе с РФ и вспомнила, что его семья родом из Хиросимы.

При этом, фон дер Ляйен не упоминала США и их причастность к бомбардировке префектуры, и вместо этого, обвинила в этом РФ. Она заявила, что Россия «вновь» угрожает миру применением подобного вооружения и добавила, что после Хиросимы – это опасно и непростительно.