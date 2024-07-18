Действующую главу Еврокомисии Урсулу фон дер Ляйен депутаты Европарламента переизбрали на второй срок.

Ее полномочия продлятся еще пять лет.

За фон дер Ляйен проголосовал 401 депутат, против ее кандидатуры высказались 284, 15 воздержались. Для переизбрания требовалось набрать 361 голос.

В своей предвыборной программе фон дер Ляйен делала акцент на внешних угрозах, обещала превратить ЕС в «оборонный союз» и призывала нарастить военные расходы. Также фон дер Ляйен является одним из самых последовательных сторонников поддержки киевского режима.

Ранее Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в росте цен на энергию и продовольствие во всем мире.