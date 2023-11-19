«Ущерб будет колоссальным»: возможна ли экономическая блокада Израиля

На фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке многие люди по всему миру решили объявить бойкот товарам из Израиля. В стороне не остались и жители Казахстана, сообщает издание ORDA .

Политолог Сергей Разгуляев рассказал нам, могут ли правительства стран поддержать своих граждан и устроить экономическую блокаду Израилю.

«Власти Казахстана могут прислушаться к своему народу, но однозначно не пойдут на полный экономический бойкот Израиля. Это же деньги, это экономика. Никто из лидеров не хочет быть врагом своему же государству», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Израиль, напомнил эксперт, отправляет на экспорт массу разнообразных товаров. Это в том числе алмазы, бриллианты, жемчуг, различные металлы, медицинское оборудование, техника, фрукты, овощи, злаки и иная продукция.

Европейские страны, которые предпринимают осторожные попытки помощи Палестине, дабы успокоить собственных граждан-мусульман, тоже не отважатся на экономическую блокаду Израиля, уверен политолог. Во-первых, их экономика уже ослаблена санкциями против России, а во-вторых, государства ЕС не пойдут против линии, продиктованной США.

«Бойкот продукции Израиля со стороны европейского мира представляется маловероятным, но если это все же произойдет, ведь в тех же странах-участницах ООН уже пошла риторика в поддержку палестинцев, разумеется, ущерб для Израиля будет колоссальным», — подчеркнул Разгуляев.

Единственной же страной, способной пойти на столь категоричный шаг, заключил собеседник, является Россия. Она обладает достаточно богатым собственным производством, а благодаря санкциям Запада восстанавливает даже те отрасли, что были в упадке несколько лет назад.

Ранее мы сообщали, почему Турция может только угрожать Израилю разрывом дипотношений.