Ущерб от погодных катаклизмов в США превысил $12 миллиардов

За прошедшее полугодие 2023 года природные катаклизмы нанесли США ущерба более чем на $12 млрд. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на данные NOAA.

За эти полгода было зарегистрировано 12 катаклизмов на территории страны. Убытки с каждого стоили государству более миллиарда в местной валюте. Среди стихийных бедствий были: 10 штормов, торнадо и наводнение.

Согласно статистике, в 2023 году в стране было ощутимо больше бедствий в сравнении с периодом с 1980 по 2022 год. Даже сейчас специалисты могут с легкостью заявить, что показатель этого года опередит статистику прошлых лет.

За этот период по данным организации произошло 360 катаклизмов, которые обошлись Штатам дороже миллиарда. Общие потери во время катастроф составили более $2,5 триллионов.